Kevin Kühnert: Entlastungspaket kommt in "wenigen Tagen"

Aktualisiert am 26.08.2022 - 05:47 Uhr

Aktualisiert am 26.08.2022 - 05:47 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Kühnert erwartet konkrete Maßnahmen in "wenigen Tagen"

Tankrabatt und 9-Euro-Ticket laufen aus: Wann kommen die neuen Entlastungen? SPD-Generalsekretär Kühnert kündigt baldige Schritte an.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat in Aussicht gestellt, dass die Ampel-Regierung das geplante dritte Entlastungspaket bald vorstellt. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert geht von einer sehr zeitnahen Einigung der Ampel-Regierung auf neue Entlastungen aus. Die Ungeduld in der Bevölkerung sei "total verständlich", aber "in wenigen Tagen wird das neue Entlastungspaket auf dem Tisch liegen", sagte Kühnert der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Freitag.