FDP-Vorstoß: Forderung nach Lösung bei 9-Euro-Ticket

Findet die Ampelregierung in Absprache mit den Bundesländern eine Lösung, auch künftig günstigen Nahverkehr anzubieten? Aus der FDP kommt jetzt ein erster Vorstoß.

In der FDP wächst der Druck auf die eigene Ampelregierung, eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket zu finden. Dafür spricht sich jetzt eine Gruppe von liberalen Politikern aus. Dem Nachrichtenportal t-online sagt Jens Beeck, FDP-Bundestagsabgeordneter: "In meinen Augen zeigt alleine schon die enorme Nachfrage, dass das Experiment ein Erfolgsmodell ist. Das 9-Euro-Ticket besticht dabei insbesondere durch die Einfachheit und hat über den Sommer einen Beitrag dazu geleistet, dass Menschen sich gerade auch nach zwei kräftezehrenden Corona-Jahren wieder nähergekommen sind. Wir stehen daher an der Seite von Bundesverkehrsminister Volker Wissing, wenn er nach Wegen sucht, um das Erfolgsmodell fortzusetzen."