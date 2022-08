Olaf Scholz äußert sich zu Energiekrise und Digitalstrategie

Habeck über Energiekrise: "Wir gehen gerüstet in den Winter"

Zu den Hauptthemen der Klausur gehörten die Energiekrise und die Preissteigerungen. Am Mittwoch sollte es auch noch um eine Digitalstrategie gehen. Bereits vor der Pressekonferenz hieß es aus der Regierung, man habe konkrete Vorhaben vereinbart, die bis 2025 umgesetzt werden sollen und an denen sich die Regierung messen lassen wolle, sagte der für das Projekt zuständige Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) dem "Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI". "Wir müssen unter die Top Ten in Europa."