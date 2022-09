"Markus Lanz" I Heil zum Ampelzoff: "Mein Stil ist es nicht"

Die Gäste

Heil: "Das muss jetzt besser werden"

Der SPD-Mann räumte aber auch ein, dass das nicht alle so handhabten: "Das muss jetzt besser werden", so Heil, "das gilt für alle in der Koalition." Sein Appell: "Wir sind in so ernsthaften Zeiten und dürfen nicht zulassen, dass Putin unsere Gesellschaft spaltet."