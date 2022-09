Tankrabatt und 9-Euro-Ticket laufen aus: Ja, ist denn schon Weihnachten?

Was sagt der Kanzler zur weiteren Planung? "Es geht darum, ein präzises, ein sehr maßgeschneidertes Entlastungspaket zu entwickeln und damit dazu beizutragen, dass die Bürger diese schwierige Zeit gut überstehen können", sagte Olaf Scholz am Mittwoch. Und, ja, ein "wuchtiges Paket" solle es werden, bekräftigte auch Finanzminister Christian Lindner .

Wucht bei Entlastungen ist natürlich immer gut. Schwierig wird es, wenn eine Handlung mit Wucht in Zeitlupe ausgeführt wird. Dann nennt man das anders: Trägheit.

Man berät und diskutiert – und die hohen Rechnungen kommen

Wie geht es weiter mit der Gasumlage? Was wird getan für Menschen mit wenig Geld? Die Vorschläge der Koalition surren wie Pfeile durch den Raum.

Bei der SPD möchte man direkte Zahlungen an Menschen mit geringem Einkommen, Rentner und Auszubildende sowie Studenten. Außerdem ein 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr. Die Grünen wollen zudem eine Art Übergewinnsteuer oder eine Reform der Dienstwagenbesteuerung — das ist wiederum mit der FDP nicht zu machen. Die Liberalen wollen einen Inflationsausgleich, wovon viele mit großen Einkommen profitieren könnten.

Kabinett tagt in Brandenburg : Scholz: "Niemand soll mit Problemen alleine bleiben"

Man berät, man diskutiert, und die Zeit verstreicht. Eine Einigung wird nicht verkündet. Währenddessen landen die hohen Rechnungen in den Briefkästen der Bürger, es wird für viele Menschen sehr teuer. Und für manche wird es sogar unbezahlbar. Diese dürfen nicht im Stich gelassen werden, die Regierung muss handeln und zügig konkrete Entlastungen verkünden. Der Herbst bricht in diesen Wochen an, die Zeit der Ankündigungen ist vorbei.