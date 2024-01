Auch an diesem Freitag protestieren Landwirte in mehreren Bundesländern. Für den kommenden Montag sind weitere Demonstrationen angekündigt. Ein Überblick.

Auch in Rostock ziehen Landwirte auf die Straße

Auch in und um Rostock haben am Freitag Landwirte gegen die Sparpläne der Bundesregierung protestiert. Dort seien etwa 200 Fahrzeuge unterwegs, gewesen, teilte die Polizei mit. Die Organisatoren hatten mehr als 500 Traktoren erwartet.

Den Angaben zufolge war vorgesehen, dass die Proteste vom frühen Morgen bis zum Nachmittag dauern. Laut Polizei waren die Korsos schon gegen Mittag beendet. Auch in anderen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns waren am Freitag Aktionen geplant. Zur Begründung hieß es vom Landesbauernverband, die Kürzung von Agrardieselsubventionen stehe immer noch im Raum.

Bauernproteste auf Autobahnen und Bundesstraßen in Niedersachsen

Ferner haben Bauern auch in Niedersachsen mit Treckern gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestiert – auf Brücken über Autobahnen und Bundesstraßen. In Niedersachsen demonstrierten sie etwa auf der Brücke über der Autobahn 2 in Garbsen bei Hannover, außerdem auf der Brücke der Bundesstraße 6, ebenfalls in Garbsen.