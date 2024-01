Eigentlich müsste jetzt alles ganz klar sein. Spätestens als bekannt wurde, dass hochrangige AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarke Unternehmer im November in einem Hotel bei Potsdam zusammenkamen, um die Vertreibung von Millionen von Menschen zu planen, wurde mehr als deutlich, was Teile der AfD in Wahrheit wollen. Und dass ihre Vorhaben eine Gefahr für die Demokratie sind.

Doch was folgt nun daraus? Sind die Reaktionen auf das, was da gerade passiert, bislang wirklich ausreichend? Kurzum: Sie sind es nicht.

Keine echte Strategie – weder in der Ampel noch bei der Union

Bloß nicht darüber reden? Auch davon hat die AfD profitiert

Abschiebe-Fantasien sind kein Geheimnis

Zumal die "Correctiv"-Enthüllungen nur bedingt überraschen. Treffen wie das in Potsdam gab es in der Vergangenheit schon mehrfach. Und die Abschiebe-Fantasien vieler in der AfD waren nie ein Geheimnis. Wer Zweifel hatte, konnte sich bei einem Auftritt Björn Höckes überzeugen. Der rechtsextreme Landesvorsitzende der AfD in Thüringen, den man seit 2019 per Gerichtsurteil als einen Faschisten bezeichnen darf, ist längst in die Mitte der Partei gerückt.