Mehr als 280 Nachfahren von NS-Widerstandskämpfern rufen in einem Appell zum Schutz der Demokratie vor Rechtsextremismus und der AfD auf. "Wir fordern alle Mitbürger dazu auf, der Neuen Rechten in unserem Land und europaweit die Stirn zu bieten. Wir sollten uns alle dafür verantwortlich fühlen, die liberale und rechtsstaatliche Demokratie zu bewahren und sie zu verteidigen", heißt es in dem Schreiben, das die "Berliner Morgenpost" am Montag veröffentlichte.