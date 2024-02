Gemma Pörzgen: Wir tauschen uns im Netzwerk der Angehörigen von NS-Widerstandskämpfern eng aus. Es hat uns dort schon länger umgetrieben, dass die Umfragewerte für die AfD so stark sind. Die Enthüllung von "Correctiv" war ein letzter Funken. Er hat dazu geführt, dass wir uns dachten: Wir müssen etwas tun, so geht es nicht mehr weiter.

Mein Großvater Heinrich Körner war christlicher Gewerkschafter in Bonn und hat mitgewirkt am Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944. Nach dem Scheitern des Attentats wurde er verhaftet und hatte Glück, dass er nicht hingerichtet wurde. Der Berliner Volksgerichtshof verurteilte ihn zu vier Jahren Haft. Er saß in Plötzensee ein, auch in Ravensbrück. Als die sowjetischen Truppen die Haftanstalten befreiten, ist er in die Straßenkämpfe mit der SS geraten und dort erschossen worden.