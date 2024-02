Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, sieht die zunehmend polarisierten Proteste gegen die Grünen kritisch. Nachdem diese eine Veranstaltung in Bamberg am Donnerstag aufgrund von Sicherheitsbedenken abbrechen mussten, sagte der CDU-Politiker t-online: "Das, was in Biberach und nun offenbar erneut in Bayern passiert ist, darf einfach nicht vorkommen."