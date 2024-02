Auslöser für den Ärger im RN und speziell seiner Übermutter Marine Le Pen sind die Berichte über das Treffen in Potsdam , bei dem AfD-Politiker mit prominenten Rechtsextremen unter dem Begriff Remigration Vertreibungspläne für Millionen Menschen aus Deutschland diskutiert haben sollen. Inhaltlich dürfte Le Pen daran eigentlich wenig Anstoß nehmen, auch ihre Partei vertritt eine harte migrationspolitische Linie. Remigration aber wird als Schlagwort in der rechtsextremen Szene verwendet – und Le Pens härtester Konkurrent im rechten Lager, Éric Zemmour, machte mit dem Begriff Wahlkampf gegen Le Pen.

Weidel schwärmte, der RN schwieg

Um den Ärger auszuräumen, trafen sich am Dienstag in einem Pariser Restaurant Le Pen, Weidel und RN-Parteichef Jordan Bardella . Der RN hielt das Treffen mit Weidel vorab streng geheim und verschwieg es auch danach auf seinen Kanälen in den sozialen Medien.

AfD-Chefin Alice Weidel hielt es anders, sie schwärmte danach unter anderem in den sozialen Netzwerken von einem "offenen und gewinnbringenden" Gespräch in "hervorragender" Atmosphäre. AfD und RN verfolgten "bei den großen Problemen der heutigen Zeit die gleichen Lösungsansätze".

"Alice Weidel hat sich verpflichtet, uns in Kürze einen Brief mit Erklärungen zu schicken", sagte François dem französischen Medium "L'Opinion".

AfD will Le Pen schriftliche Erklärung liefern

Weidel aber will dem Wunsch ihres Partners entgegenkommen und tatsächlich eine Erklärung schicken: Die AfD werde "ihren Freunden vom RN" ein Schreiben übermitteln, in dem noch mal zusammengefasst würde, was Weidel in Paris bereits dargelegt habe, teilt Daniel Tapp, Sprecher der AfD-Chefin, t-online auf Nachfrage mit. "Auch entsprechende Passagen aus unserer Programmatik werden transkribiert und beigelegt." Und: Berichte deutscher Medien über das Potsdamer Treffen würden in einer Chronologie an die Franzosen versendet.