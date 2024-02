"Überhaupt nicht fair, wenn auch Millionäre Klimageld erhalten"

Die Grünen erhöhen das Tempo beim Klimageld. Bei der Sozialdemokratie kommt das gar nicht gut an – ein Pro-Kopf-Betrag für alle Bürger sei ungerecht, heißt es.

Der Vorstoß der Grünen, das Klimageld in seiner ursprünglich geplanten Form bald einzuführen, stößt beim Koalitionspartner SPD auf breite Kritik. "Eine wie von den Grünen geforderte, für alle gleiche Pro-Kopf-Auszahlung als alleinige Kompensation für einen immer höheren CO2-Preis ist sozial ungerecht", sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dagmar Schmidt, am Montag zu t-online.

Die Lebenssituationen der Menschen seien viel zu unterschiedlich, als dass man dem mit einer Pro-Kopf-Pauschale für alle gerecht werden könnte. "Besserverdienende können sich beispielsweise eine moderne Heizungsanlage oder ein Elektrofahrzeug leisten und so die Kosten eines steigenden CO2-Preises umgehen", so die SPD-Politikerin.

Die Grünen hatte in einem Beschlusspapier für ihre am Dienstag beginnende Fraktionsklausur unter anderem die schnelle Einführung des Klimageldes gefordert (hier lesen Sie mehr zu den anderen Forderungen der Grünen). Es gilt als ein Kernprojekt der Ampelregierung. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte vor Wochen jedoch erklärt, das Klimageld nicht mehr in dieser Legislatur einführen zu wollen – sehr zum Missfallen der Grünen.