Britische Waffen von USA abhängig

Die Unabhängigkeit der U-Boot-Flotte ist dennoch mit einer Fußnote versehen. Denn die Raketen vom Typ Trident D5 wurden in den USA entwickelt, werden mit US-Expertise gewartet, mit US-Ersatzteilen repariert und im US-Bundesstaat Georgia gelagert. Dort tauschen die britischen U-Boote ihre Waffen regelmäßig aus, bevor technische Fehler an Bord zum Problem werden. Ohne diese Rotation rutscht die Nuklearstreitmacht Londons nach und nach in die Funktionsunfähigkeit ab.

"Sehr lange Zeit"

Zur Gretchenfrage, wie lange ein solcher Abstieg dauert, gibt es widersprüchliche Angaben. Beruhigend sind sie alle nicht. Falls Präsident Trump – oder J. D. Vance als sein potenzieller Nachfolger – die Kooperation mit den Briten beendet, könnte der Kiel schnell auf Grund gehen. Die Trident-Kommission, ein überparteiliches Gremium von Verteidigungspolitikern und Experten, kam in ihrem Abschlussbericht 2014 zu dem Schluss, dass ohne US-Unterstützung die Lebenserwartung der Atomwaffen "wahrscheinlich in Monaten und nicht in Jahren gemessen" werden müsse.

Widerwille bis blankes Entsetzen

Leicht wird die Entflechtung für die Europäer also nicht. Unter den komplizierten Bedingungen der Gegenwart, in der alte Bündnisse Auflösungserscheinungen zeigen und neue entstehen, ist das Gleichgewicht des Schreckens zwischen Ost und West keine Waage mit zwei Schalen mehr. Stattdessen hat es sich in ein vielteiliges Mobile verwandelt. Was auf der europäischen Seite am Mobile hängt, ist allerdings nur wackelig befestigt. Weder London noch Paris sind in der Lage, dem Kontinent einen Schutzschirm zu versprechen, auf den man sich auch in einigen Jahren noch verlassen kann. Hoffnung ersetzt die Planungssicherheit.