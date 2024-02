Aktualisiert am 29.02.2024 - 14:35 Uhr

Aktualisiert am 29.02.2024 - 14:35 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Sächsischer Landkreis will Geflüchtete zu Arbeit verpflichten

Im Thüringer Saale-Orla-Kreis sollen Geflüchtete vier Stunden täglich arbeiten – die Pläne sorgten für Diskussion. In Sachsen bereitet ein Landkreis ein ähnliches Projekt vor.

Der Landkreis Bautzen will Geflüchtete künftig zu gemeinnützigen Tätigkeiten verpflichten. Ein entsprechendes Pilotprojekt werde durch das Ausländeramt seit Januar vorbereitet, teilte der Landkreis mit. Im Verfahren befindliche und geduldete Asylsuchende sollen demnach zu Tätigkeiten bei staatlichen, kommunalen oder gemeinnützigen Trägern verpflichtet werden. Ähnliche Projekte gebe es bereits in den Gemeinschaftsunterkünften. "Nun sollen gemeinsam mit interessierten Kommunen neue Einsatzfelder geschaffen werden", heißt es in der Mitteilung.