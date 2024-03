Co-Bundessprecherin der Grünen Jugend Katharina Stolla fordert die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich für die Bevölkerung. Wenn das umgesetzt sei, könne sie sich auch eine 20-Stunden-Woche vorstellen, so die Grünen-Politikerin, bei der Politik-Talkshow Lanz im ZDF . Dort diskutierte sie am Mittwochabend mit der Bundesvorsitzenden der Jungen Liberalen Franziska Brandmann. Dabei krachte es zwischen den Politikerinnen mehrmals. Zuerst berichtete die "Bild" darüber.

Die Deutschen würden zu viel arbeiten, sagt Stolla. Die Arbeit mache die Menschen kaputt. "Ein Drittel der Jungen hat Depressionen, Corona hat uns die Jugend genommen, Teuerungskrise, junge Leute fragen sich, wie sie ihr Leben finanzieren." Brandmann hingegen will noch einen Schritt weiter gehen und die Rente mit 63 Jahren streichen. "Das sind 3 Milliarden pro Monat, 36 Milliarden pro Jahr", sagt sie.

"Wofür soll ich mich in dieser kaputten Welt kaputt arbeiten"

Die 29-Jährige sieht das aktuelle Renten-System in Gefahr. Einst kamen auf einen Rentner sechs Beitragszahler – heutzutage seien es nur noch zwei. Stolla widerspricht dem: "Die Renten sind zu gering und viel zu viele Rentner müssen in Altersarmut leben", sagte die Co-Sprecherin. "Wofür soll ich mich in dieser kaputten Welt kaputt arbeiten und habe nicht mal die Aussicht auf eine gute und sichere Rente", sagte sie.