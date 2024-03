Das Verhältnis der AfD zu Russland ist ein immer wiederkehrender Streitpunkt in der öffentlichen Debatte. Nun wollen drei AfD-Landtagsabgeordnete als Wahlbeobachter nach Moskau reisen.

Jurca, Roon und Singer antworteten auf die Anfrage des BR: "Wir bewerten die Organisation und den Ablauf der Wahlen in der Russischen Föderation". Zudem wollten sie prüfen, "ob die Wahllokale barrierefrei erreichbar sind, ob Leseschablonen für Blinde in den Wahllokalen zur Verfügung stehen, ob Bürger oder lokale Wahlbeobachter Beschwerden an uns herantragen usw.".