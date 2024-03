In der digitalen Bildung hat Deutschland großen Aufholbedarf. Der Digitalindex der EU "DESI" etwa verortet die Verbreitung wenigstens grundlegender digitaler Kompetenzen in Deutschland im europäischen Vergleich auf Platz 22 von 27. Auch andere Technologienationen wie Israel oder Kanada sind weiter als wir. Das kann und darf uns nicht zuletzt aus drei Gründen nicht zufriedenstellen:

Erstens: Die Schule muss jungen Menschen das beste Rüstzeug für ein selbstbestimmtes Leben und die Ausschöpfung ihres Potenzials vermitteln. Ein Kernbestandteil dieses Rüstzeugs sind digitale Kompetenzen. Studien zeigen, dass bei der Jobsuche digitale Kompetenzen von Bewerberinnen und Bewerbern immer wichtiger werden – und zwar in allen Qualifizierungsniveaus.

Digitale Konzepte machen den Unterricht besser – und spannender

Zweitens : Die Corona-Pandemie hat drastisch aufgezeigt, wie entscheidend digitale Bildung für die Vermittlung von Bildung insgesamt sein kann. In diesem Extremfall war die Alternative zu digitalen Lehr- und Lernmethoden häufig: gar keine Bildung. Der Zusammenhang zwischen guter digitaler Bildung und guter Bildung zeigt sich aber nicht nur in Extremfällen oder beim Distanzunterricht.

Drittens: Eine aktuelle Ifo-Studie zeigt, dass Fachkräftemangel zu den vier größten negativen Einflussfaktoren auf die Attraktivität des Standorts Deutschland gehört. 70 Prozent der europäischen Unternehmen wiederum geben an, dass die Verfügbarkeit von Fachkräften mit digitalen Kompetenzen ein wesentlicher Einflussfaktor auf Investitionsentscheidungen ist.

Der aktuellen Wachstumsschwäche Deutschlands müssen wir durch eine Wirtschaftswende begegnen. Die Stärkung der digitalen Bildung wäre ein gewichtiger Beitrag. Er würde nicht nur Investitionsimpulse etwa in Infrastrukturen, IT und Ausbildungskapazitäten für Lehrkräfte und Schüler mit sich bringen, sondern die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands nachhaltig stärken.

Digitalpakt 2.0 darf keine Kopie des ersten sein

Gleichzeitig steht für mich allerdings fest: Der Digitalpakt 2.0 darf keine Kopie des ersten sein. Wir müssen aus der Erfahrung mit dem ersten Digitalpakt lernen, um nachhaltige Fortschritte für die digitale Bildung in Deutschland zu erreichen. Der Digitalpakt 2.0 wird unter drei Voraussetzungen eine Erfolgsgeschichte:

Ein länderübergreifendes Gesamtkonzept: Der Bundesrechnungshof hat in seiner Beurteilung des Digitalpaktes zu Recht festgestellt, dass man sich im Digitalpakt 1.0 zu sehr an den Zahlen im Haushalt, nicht aber an dem Kompetenzgewinn der Schülerinnen und Schüler orientiert hat. Erst auf Grundlage eines solchen Konzepts, das insbesondere auch die Fragen der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften, der Vereinheitlichung von digitalen Standards und der technischen Administration umfasst, kann seriös eingeschätzt werden, welche Mittel erforderlich sind.