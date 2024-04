Thüringens FDP geht mit Ex-Kurzzeitministerpräsident und Landesparteichef Thomas Kemmerich als Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 1. September. Der 59-Jährige wurde am Samstag auf einem Parteitag in Weimar mit rund 89,5 Prozent der Delegiertenstimmen auf Nummer eins der Landesliste gewählt. Kemmerich erhielt 120 von 134 abgegebenen gültigen Stimmen, 13 Delegierte stimmten gegen ihn, es gab eine Enthaltung.