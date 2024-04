Die Beschäftigung von Geflüchteten aus der Ukraine , aber auch aus den wichtigsten Herkunftsländern für Asylsuchende in Deutschland, nimmt trotz des schwieriger werdenden Arbeitsmarktes zu. Der Ende vergangenen Jahres ins Leben gerufene sogenannte Job-Turbo beginne zu greifen, sagte der Bundesbeauftragte für die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt, Daniel Terzenbach, in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Der Job-Turbo soll helfen, freie Stellen mit Geflüchteten zu besetzen. "Wir sehen, dass der Job-Turbo in die richtige Richtung geht, je intensiver wir mit den Menschen arbeiten – und das, obwohl die Konjunktur gerade schlecht ist", betonte er.

Terzenbach: 70 Prozent der Männer aus Syrien im Job

Terzenbach will es künftig vermeiden, gerade die weitgehend gut vorgebildeten Ukrainer zu lange in Deutsch- oder anderen Kursen verharren zu lassen. Es gelte, die Menschen schnell in den Job zu bringen. Die Qualifizierung solle dann aber weitergehen, um dem Mangel besonders an Fachpersonal zu begegnen. "Wenn Geflüchtete Arbeit aufnehmen, darf man nicht aufhören, Sprache zu fördern und in Qualifizierung zu investieren. Früher hat man, wenn die Menschen in Arbeit waren, häufig aufgehört, sie in irgendeiner Art und Weise weiter zu fördern", sagte er.