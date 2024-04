Bei der umstrittenen Steuersenkung wurde befürchtet, dass sie am Ende hauptsächlich den Ölkonzernen zugutekommt und nicht den Autofahrern. Interne Dokumente zeigen, dass auch der Finanzminister davor gewarnt wurde.

Mit dem sogenannten Tankrabatt hatte die Bundesregierung nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine für drei Monate die Mineralölsteuer gesenkt, um steigenden Spritpreisen entgegenzuwirken. Öffentlich war die Regierung damals kritisiert worden, weil befürchtet wurde, dass die gesparten Steuergelder nicht an die Verbraucher umgeleitet werden könnten.

Die internen Dokumente zeigen nun, dass es solche Warnungen auch schon vor der Umsetzung in mehreren Ministerien gab. "Eine gesetzliche Verpflichtung der Wirtschaft auf Weitergabe des steuerlichen Vorteils an die Endverbraucher ist nicht möglich", heißt es etwa in einem Eckpunktepapier des Finanzministeriums, das aus dem März 2022 stammt. Auch das Arbeits- und das Wirtschaftsministerium sollen im Vorfeld Bedenken geäußert haben, dass das Geld möglicherweise bei den Mineralölkonzernen versickern könnte.