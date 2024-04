Die Ampelparteien haben sich auf eine Reform des Klimaschutzgesetzes geeinigt und ein neues Solarpaket auf den Weg gebracht. Wie die Vertreter von SPD , Grünen und FDP am Montag mitteilten, wurden die Zuständigkeiten für die einzelnen Ministerien neu definiert.

Die Bundesregierung hatte beide Pakete bereits im vergangenen Juni und August beschlossen . Seitdem wurde vor allem das Klimaschutzgesetz im Bundestag behandelt. Nun gab es den Durchbruch. Der Bundestag dürfte das Solarpaket in der kommenden Woche beschließen, dann muss es noch den Bundesrat passieren.

Klimaschutzgesetz: Das steht drin

Ein wesentlicher Punkt ist dabei, dass sich in einem Bereich nichts ändert: Fahrverbote werden nicht kommen. Die hatte Verkehrsminister Volker Wissing erst kürzlich ins Spiel gebracht, um die Klimaziele auf Grundlage des alten Gesetzes einzuhalten.

In der neuen Version des Gesetzes bleibt laut Koalitionskreisen zwar die Verpflichtung bestehen, den Treibstoffausstoß bis zum Jahr 2030 um 65 Prozent seit 1990 zu reduzieren, allerdings soll dies künftig nicht mehr so stark anhand einzelner Sektoren gemessen werden. Bislang galt nämlich: Jeder Sektor hat eigene Klimaziele, die er erfüllen muss. Gelingt dies nicht, müssen im folgenden Jahr Sofortprogramme vorgelegt werden. Der Verkehrsbereich hinkt bei den Vorgaben aktuell hinterher und wäre so auf harte Einschnitte angewiesen gewesen.