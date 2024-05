Ministerpräsident Stephan Weil will mit höherem Mindestlohn das Bürgergeld entlassen. Eine Wirtschaftsweise sieht das kritisch – und damit ist sie nicht allein.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht im Mindestlohn einen Weg aus der Bürgergeld-Misere, dessen Einführung laut Kritikern Menschen von der Arbeit abhalten soll. Deshalb forderte Weil am Donnerstagabend bei "Markus Lanz" nun, dass der Mindestlohn "mal auf eine einigermaßen angemessene Höhe" gebracht werden müsse.

"Wie hoch?", fragte der Moderator. "Wir werden sicherlich auf 14 (Euro) und wahrscheinlich à la longue (auf Dauer, Anm. d. Red.) auch höher gehen müssen", erwiderte Weil. Doch seine Forderung war für gleich zwei Mitglieder der Runde an diesem Abend nicht ausreichend.

Weil erklärte seinen Vorstoß bei Lanz zunächst einmal so: Durch einen höheren Mindestlohn (aktuell liegt er bei 12,41 Euro) werde der Abstand zu Sozialleistungen größer, also vor allem zum Bürgergeld. Menschen müssten von ihrer Arbeit leben können, unterstrich der Sozialdemokrat.

Bürgergeld für alleinerziehende Mütter – und "Schmarotzer"?

Geld ist nach Ansicht des Pastors Bernd Siggelkow gar nicht das Hauptproblem bei der Misere an Schulen und in Brennpunktvierteln. "Wir geben immer mehr Geld aus, weil wir in unserer Bürokratie einfach feststecken", kritisierte der Gründer des Kinder- und Jugendwerks "Die Arche".