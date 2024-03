Die CDU will das Bürgergeld radikal reformieren. Der Sprecher des Bundesnetzwerks der Jobcenter wundert sich über die Forderung – hält aber einige Vorschläge für sinnvoll.

Die CDU hat am Montag ein Konzept für eine "Neue Grundsicherung" vorgestellt. Sie will damit das Bürgergeld radikal umbauen und zielt dabei auch auf verbindlichere Anforderungen und Sanktionen für Bezieherinnen und Bezieher. Jobcenter-Chef Stefan Graaf sagt hier, was er von den Vorschlägen der Union hält.

t-online: Die Union behauptet, das Bürgergeld werde wie ein bedingungsloses Grundeinkommen wahrgenommen. Stimmt das?

Stefan Graaf: Das wird eher so in der öffentlichen Debatte wahrgenommen. In der praktischen Umsetzung ist das nicht so. Wir haben ja nach wie vor Leistungsminderungen, und eine noch schärfere soll in Kürze vom Gesetzgeber beschlossen werden.

Wie erklären Sie sich dann diese Wahrnehmung?

Gute Frage. Klar ist, dass das aktuelle Bürgergeld kein bedingungsloses Grundeinkommen ist und viele Beiträge in den Debatten ein verengtes und teilweise unzureichendes Bild zeichnen. Die Medien haben da sicherlich auch ihren Anteil. Es wird einfach behauptet und dann ist es in der Welt – auch wenn es der Faktenlage nicht entspricht. Ich bin schon bei der Einführung des Bürgergeldes von unglaublich vielen Menschen auch in meinem privaten Umfeld angesprochen worden, wie es sein könne, dass das Bürgergeld ohne irgendwelche Auflagen gezahlt werde. Ganz wild wurde es dann bei dem Thema, dass angeblich viele Menschen ihre Arbeit niederlegen, um sich das bequemere Bürgergeld zu holen.

Das haben Sie also nicht erlebt?

Nein. Diese These wird ja auch durch keine Fakten belegt. Die Zahl der Übergänge aus Beschäftigung in den Leistungsbezug ist trotz Bürgergeld nicht gestiegen.

Stefan Graaf (Quelle: Jobcenter Aachen) Zur Person Stefan Graaf (57) ist seit 2005 Geschäftsführer des Jobcenters Städte-Region Aachen, seit 2007 Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft der Jobcenter NRW und zudem seit 2008 Sprecher des Bundesnetzwerks der Jobcenter.

Wie sinnvoll ist es dann, wenn die Union nun eine radikale Reform des Bürgergelds fordert?

Wir brauchen keine radikale Reform. Aber ich bin mit Bedacht durchaus für Nachjustierungen in einzelnen Bereichen. Nur, Reformen im Minutentakt helfen uns nicht weiter. Wir haben schon so viele Veränderungen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende gehabt. Das System muss auch mal zur Ruhe kommen, damit es wirken kann. Wir verwirren die Bürgerinnen und Bürger und überfordern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wichtig ist, dass künftige Reformen das komplizierte System dringend vereinfachen.

Was wären denn Punkte, die nachjustiert werden sollten?

Noch mehr Arbeitsanreize durch höhere Freibeträge zum Beispiel, wie es die Union ja jetzt auch vorschlägt. Das wäre auch einfach umzusetzen. Das ist zwar schon ein entscheidender Punkt bei der Bürgergeldreform gewesen, aber fleißige Menschen sollten da noch mehr Anreize bekommen. Auch eine Studie für die Bundesregierung hat festgestellt, dass man in diesem Bereich noch mehr machen könnte, um Arbeitsanreize zu verbessern.

Die Union fordert, der Fokus in der Vermittlung von Arbeitslosen müsse wieder auf eine intensivere und qualifizierende Unterstützung gelegt werden. Das ist aber doch beim Bürgergeld auch vorgesehen, oder nicht?

Ja. Das ist ja ein Kernelement der Bürgergeldreform gewesen. Was die Union jetzt fordert, ist eine noch stärkere Akzentuierung. Das kann man machen, ist aber immer auch eine Frage der Ressourcen, wie oft im Monat ich einen Langzeitarbeitslosen beraten und begleiten kann, und damit eine Frage des Geldes und der Priorisierung. Da muss man sich mal ehrlich machen.

Sie vermissen also Ehrlichkeit in der Debatte?

Auf jeden Fall. Wir haben ja im Haushalt gerade eher Kürzungen bei den Jobcentern erlebt. Und zugleich sollen wir aktuell einen Schwerpunkt bei der Vermittlung von Geflüchteten in Jobs legen. Aber selbst, wenn wir mehr Geld für mehr Personal hätten, dann müssten wir es auch erst einmal auf dem Arbeitsmarkt finden. Denn auch die Jobcenter suchen händeringend Fachkräfte.

Wie ehrlich ist es dann, wenn die Union eine Rückkehr zu härteren Sanktionen für Totalverweigerer fordert?