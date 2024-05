Jugendliche Straftäter müssten Konsequenzen so rasch wie möglich spüren, sagte Linnemann. Er sprach sich deshalb auch dafür aus, dass Kinder und Jugendliche in Einzelfällen leichter aus ihrem familiären Umfeld genommen werden können. "In schweren Fällen muss die Möglichkeit der geschlossenen Heimunterbringung flächendeckend zur Verfügung gestellt werden. Viele Familienrichter fordern das bereits seit Jahren."

Zudem schlug er ein flächendeckendes Handyverbot an Grundschulen vor, damit Kinder nicht zu früh in den Strudel sozialer Netzwerke wie der Videoplattform TikTok gerieten. Linnemann: "Da werden Tiere gequält, Menschen geköpft, und das alles wie am Fließband. Glaubt tatsächlich irgendjemand, dass so etwas spurlos an unseren Kindern vorbeigeht?"