Grüne werden gerade beschimpft, bedroht und angegriffen. Im Osten ist das besonders schlimm. Auch weil es hier so wenige gibt.

Claudia Kurzweg versucht einfach mal ihr Glück. In der Hand ein paar Flyer mit ihrem Gesicht drauf. Im Rücken eine Flagge der Grünen. "Guten Tag, ich kandidiere für den Stadtrat", sagt sie und geht lächelnd auf eine junge Frau zu, die gerade an ihr vorbeieilt. Die schaut kaum auf, schüttelt den Kopf und sagt: "Auf gar keinen Fall."

Wer Wahlkampf macht, muss mit Ablehnung leben. Wer in diesen Wochen Wahlkampf für die Grünen macht, noch mit deutlich mehr: nämlich mit Beschimpfungen, mit Drohungen und auch mit Gewalt. Die Schlagzeilen sind voll davon.

Das ist längst nicht nur in Ostdeutschland ein Problem. Aber hier ist die Lage vielerorts besonders prekär. Das liegt wohl daran, dass es besonders viele Menschen gibt, die der AfD nahestehen. Aber es liegt eben auch daran, dass es besonders wenige Grüne gibt. So wie in Torgau im Kreis Nordsachsen. In der 20.000-Einwohner-Stadt gibt es genau drei Grüne – und genau eine, die in den Stadtrat will: Claudia Kurzweg.

Wer sie besucht, sie beim Flyerverteilen in der Fußgängerzone und an Haustüren beobachtet, der bekommt einen Eindruck davon, was passiert, wenn Drohungen und Gewalt in der Politik immer alltäglicher werden. Wenn die Parteien kein Mittel dagegen finden. Und der Demokratie irgendwann die Demokraten ausgehen.

Braunbären und Regenbogenflagge

Claudia Kurzweg, 54 Jahre, steht an diesem Freitag im Mai in der Nähe des Marktplatzes von Torgau. Ein schmaler Bach ist in das moderne Kopfsteinpflaster eingelassen. Die historischen Häuser sind herausgeputzt, die Schaufenster gut bestückt.

Es gibt vergleichsweise wenige Arbeitslose, dafür viele Touristen in Funktionskleidung, die an der einen Hand ihr Rad und in der anderen ihr Eis balancieren. Es gibt hier die Elbe und den Elberadweg und sogar Braunbären gibt es, sie tapsen im Graben umher, der sich um das Schloss Hartenfels schlängelt.

Und es gibt hier Männer wie den, der an diesem Vormittag mit einem schwarzen T-Shirt in der Fußgängerzone steht, das über dem Bauch etwas spannt und das eine gereckte Faust zeigt und den Schriftzug: "Mein Leben, meine Regeln." Auf Claudia Kurzwegs T-Shirt küssen sich zwei Schnecken, den Campingtisch für ihre Flugblätter ziert eine Regenbogenflagge. "Man ist halt anders als die anderen", sagt sie irgendwann. So als Grüne in Sachsen.

Claudia Kurzweg lebt schon seit 30 Jahren in Torgau, ursprünglich kommt sie aus Baden-Württemberg. Sie engagiert sich in der Kulturszene und ist Mitarbeiterin zweier grüner Landtagsabgeordneter in deren Büro in Torgau. Zu den Grünen kam sie erst vor drei Jahren über den Job. Und hat in dieser Zeit einiges erlebt.

Eigentlich wäre es für sie besonders wichtig, für ihre Partei zu werben. Bisher gibt es in Torgau keine einzige Grüne im Stadtrat. Doch an diesem Freitag im Mai ist die Kommunalwahl nur noch zwei Wochen entfernt, und Kurzweg macht heute eigentlich das erste Mal so richtig Wahlkampf. Nicht optimal, stimmt schon, aber ging nicht anders, sagt sie. Zu wenig Zeit, zu wenig Geld und vor allem: zu wenig Hilfe.

Die Grünen empfehlen ihren Leuten inzwischen, immer mindestens zu dritt Wahlkampf zu machen, der Sicherheit wegen. In Torgau aber gibt es eben nur drei Grüne, und alle auf einmal können eigentlich nie. Kurzweg hat sich Hilfe aus Berlin kommen lassen, eine Parteifreundin, gefunden über eine grüne Onlineplattform, die es dafür gibt. Praktische Sache. Nicht so praktisch: Ihr dritter Parteifreund aus Torgau hat abgesagt. Muss also auch so gehen.

"Muss mir mal anschauen, wie so eine Grüne aussieht"