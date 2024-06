Es ist eine Studie, deren Antworten die Bevölkerung in Teilen verunsichern könnte, um es mit einem ehemaligen Innenminister zu sagen. Laut des "Sachstandsbericht zur Entwicklung eines modernen Schutzraumkonzepts", über den im Juni die Innenminister der Länder diskutieren wollen, sollen die Menschen in Deutschland im Falle eines militärischen Angriffs nicht in Bunkern geschützt werden. Jedenfalls nicht in erster Linie, so die Experten.