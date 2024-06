Aktualisiert am 15.06.2024 - 10:33 Uhr

Der Plan ist offenbar Teil der aktuellen Haushaltsverhandlungen der Ampel-Koalition. Scholz trifft sich am Sonntag mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP), um weiter über den Haushalt zu verhandeln. Die Zuständigkeit für Schwarzarbeit liegt bei Lindner, der wiederholt ein härteres Vorgehen beim Bürgergeld gefordert hatte.

"Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger empfindet es als ungerecht, wenn der Unterschied zwischen Arbeiten und Nicht-Arbeiten zu gering ist. Wer soziale Leistungen in Anspruch nimmt, sollte sich bemühen, wieder in Arbeit zu kommen", sagte Lindner der "Rheinischen Post". Er sagte zudem, er sehe in der Koalition eine Offenheit für Gespräche.