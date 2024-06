Er war politisch aktiv bei der FDP in NRW und Brandenburg, war Landtags- und Bundestagsabgeordneter sowie Staatssekretär. Jetzt ist Heinz Lanfermann gestorben.

Der frühere Brandenburger FDP-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Heinz Lanfermann ist tot. Er starb im Alter von 74 Jahren, wie die FDP Brandenburg am Sonntag mitteilte. Der FDP-Landesvorsitzende Zyon Braun berief sich auf die Ehefrau von Lanfermann, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. Lanfermann sei am Freitag gestorben. Er wohnte seit mehreren Jahren in Brandenburg.