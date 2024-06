Das geht aus einem Brief von Florian Toncar (FDP), parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium von Christian Lindner (FDP), an den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor. Das Schreiben liegt t-online vor. "Nach aktuellem Stand sind die Mittel auf dem EEG-Konto bereits jetzt nahezu vollständig aufgebraucht", heißt es darin. "Ohne Einwilligung in die Mehrausgabe könnten die Abschlagszahlungen für die Monate Juli bis Dezember durch den Bund nicht sichergestellt werden." Bisher waren 10,6 Milliarden Euro für die EEG-Förderung 2024 eingeplant.

t-online hatte bereits vergangene Woche über den erwarteten Mehrbedarf geschrieben. Über den Brief berichtete am Montagabend zuerst die "Bild"-Zeitung. Wie der Mehrbedarf finanziert werden soll, erklärt Toncar in dem Brief nicht.