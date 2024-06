Aktualisiert am 28.06.2024 - 18:09 Uhr

Bundeskanzler Scholz hat sich beim Rasieren geschnitten und trägt ein Pflaster am Kinn. Schon im vergangenen Jahr war ihm ein ähnliches Missgeschick passiert.

Gut neun Monate nach seinem Joggingunfall ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erneut ein sichtbares Malheur passiert. Scholz besuchte am Freitag in Neuss das International Police Cooperation Center (IPCC) für die Fußball-Europameisterschaft und präsentierte sich dabei sichtbar mit einem Pflaster am Kinn.