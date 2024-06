SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat im Haushaltsstreit eine klare Ansage in Richtung FDP gemacht. Offenbar nimmt er für seine Partei in Anspruch, das letzte Wort bei den Verhandlungen um die Finanzmittel des Bundes zu haben. "Der Finanzminister ist auf Vorschlag des Bundeskanzlers im Amt – nicht umgekehrt", sagte Kevin Kühnert der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Samstag) mit Blick auf die Auseinandersetzung über mögliche Ausnahmen von der Schuldenbremse und FDP-Finanzminister Christian Lindner , der dies ablehnt. Die anhaltenden Milliardenhilfen für die Ukraine gelten als so ein möglicher Sonderfall.

Gewerkschaften appellieren an Koalition

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP ringt seit Monaten um einen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr. Während Finanzminister Lindner darauf besteht, dass die Schuldenbremse eingehalten wird, fordert die SPD mehr Spielraum für neue Schulden. Ursprünglich hatten sich Scholz, Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Lindner einen Kabinettsbeschluss am 3. Juli vorgenommen. Dieses Datum ist allerdings nicht mehr zu halten, weil eine politische Einigung noch in einen beschlussreifen Entwurf übersetzt werden muss. Inzwischen wird der 17. Juli für den Beschluss im Kabinett angepeilt.

Erneut hat ein Bündnis aus Gewerkschaften, Sozial- und Umweltverbänden an die Bundesregierung appelliert, die angekündigten Kürzungen für den Haushalt 2025 abzuwenden und alle Möglichkeiten für eine weitere Kreditaufnahme auszuschöpfen. "Wir sind zutiefst besorgt über die drohenden Kürzungen und rufen Sie auf, Ihren Kurs zu korrigieren", mahnen die Unterzeichner in einem offenen Brief an die Ampel-Regierung, der den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vorliegt.