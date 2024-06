AfD-Politiker Alexander Jungbluth kandidierte am Samstag für den Bundesvorstand – doch bevor er das Amt annehmen konnte, musste er rasch seinen Arbeitsvertrag aufheben lassen.

Kurioser Zwischenfall beim AfD-Parteitag in Essen am Samstag: Ein Kandidat für den Bundesvorstand, Alexander Jungbluth aus Rheinland-Pfalz, musste im Saal spontan einen Auflösungsvertrag für sein Arbeitsverhältnis bei einem AfD-Abgeordneten unterschreiben.

Jungbluth war als Kandidat von seinem Chef, dem Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmaier, bereits als Kandidat für den Bundesvorstand vorgeschlagen worden, stand auf der Bühne am Mikrofon und beantwortete die Pflichtfragen, die bei der AfD jeder Kandidat beantworten muss. Eine davon zielt auf den Paragrafen 19 in der AfD-Bundessatzung und mögliche Abhängigkeiten ab. Jungbluth räumte daraufhin ein: "Es besteht ein Beschäftigungsverhältnis zum Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmaier und das endet in der Tat morgen."