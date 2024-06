Die AfD tritt in Essen erwachsen auf. Das verdankt sie zahlreichen Absprachen hinter den Kulissen. Weniger radikal aber ist sie deswegen nicht.

Vor der Tür in Essen demonstrieren Zehntausende, rufen "Nazis raus" und singen "Scheiße ist blau" – drinnen aber hat die AfD freie Fahrt, um den Vorstand zu wählen, der sie in die Bundestagswahl 2025 führen wird. Von 600 AfD-Delegierten haben es um 10.30 Uhr mehr als 530 in die Grugahalle geschafft. Die Versammlung ist damit beschlussfähig. Das große Ziel vieler Initiativen, den AfD-Parteitag zu blockieren, ist gescheitert.

Und die AfD will diese Chance nutzen. Ein Jahr liegt hinter ihr, in dem sie weit hinter ihren eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist. Zweitstärkste Kraft ist sie zwar geworden bei der Europawahl, ein Rekordergebnis für sie. Mit knapp 16 Prozent aber schnitt sie wesentlich schlechter ab als von vielen in ihren Reihen erhofft. Beschäftigt war sie mit sich selbst, monatelang und besonders im Wahlkampf-Endspurt drehte sie sich um Skandale ihrer Spitzenkandidaten. Noch dazu zerlegten sich zuletzt die so mächtigen rechtsextremen Lager.

Essen soll ein Neuanfang für die Partei sein, vor allem mit Blick auf die für sie so wichtigen Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen im Herbst. Parteichef Tino Chrupalla formuliert in seiner Rede klar das Ziel: "Im Osten muss für uns die Sonne der Regierungsverantwortung aufgehen", ruft er. "Dafür brauchen wir eine geschlossene Partei." Nur so könne die AfD das Land "vom Kopf auf die Füße stellen".

Und die Geschlossenheit, die Chrupalla fordert, liefert die AfD an diesem Samstag willig. Die mit zehn Jahren noch junge Partei, die sich sonst auf ihren Parteitagen in der Vergangenheit so oft zerfleischt, angebrüllt, auf offener Bühne zerlegt und bei Wahlen blockiert hat, sie zieht an diesem Samstag an einem Strang. Plötzlich professionell wirkt die AfD.

"Sie werden schon sehen!"

Damit das glückt, hat es noch in der Nacht letzte Absprachen zwischen Bundesvorstand, Landesvorständen und den stärksten Netzwerkern in der Partei gegeben. Eine Schippe wollen sie so auch den Medien schlagen, die bereits im Voraus Chaos und Streit prognostiziert hatte. "Sie werden schon sehen, Sie werden nichts Schlechtes zu schreiben haben!", kündigt nicht nur ein Funktionär am Samstag in Gesprächen mit der Presse an.

Und der Plan geht auf, das Chaos bleibt aus: Der Landesverband Bayern zieht einen hoch umstrittenen Antrag zur Aufarbeitung des Streits um die EU-Spitzenkandidaten zurück, über den vorab viel geschrieben wurde. Auch andere Anträge mit Konfliktpotenzial werden gar nicht erst diskutiert, sondern einfach gestrichen. Sogar die ewige Diskussion um eine Einerspitze, die die AfD eigentlich so sehr will und so oft umtreibt, wird in Kürze abgehakt. Chrupalla und Weidel haben klar gemacht, dass sie das nicht wollen, dass es jetzt kein kluger Schachzug wäre – und die Partei fügt sich. Kein Hauch von Rebellion, nirgendwo.