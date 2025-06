Baerbock zur Präsidentin der UN-Generalversammlung gewählt

Annalena Baerbock in UN-Spitzenamt gewählt

Aktualisiert am 02.06.2025 - 17:12 Uhr

Aktualisiert am 02.06.2025 - 17:12 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Vor fast einem Monat ist Annalena Baerbock aus dem Amt der Außenministerin ausgeschieden. Jetzt ist ihr der Wechsel in eine neue Beschäftigung geglückt.

Die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock wird die nächste Präsidentin der UN-Generalversammlung. Bei der Wahl in New York erhielt die 44-jährige Grünen-Politikerin 167 Stimmen im größten Gremium der Vereinten Nationen. Ihre Amtszeit beginnt im September 2025 und dauert bis zum September 2026.

Die Wahl fand in geheimer Abstimmung statt . Dies hatte ein Mitgliedstaat beantragt. Aus Diplomatenkreisen hieß es, dass es sich bei dem Land um Russland handelte.

Annalena Baerbock nahm die Wahl nach der Abstimmung an und bedankte sich für das ausgesprochene Vertrauen. Sie wolle allen 193 Mitgliederländern dienen und sich für ihre Einheit einsetzen, erklärte sie. Das Thema ihrer Präsidentschaft sei: "Better Together" (besser zusammen).