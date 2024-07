Am Rande des AfD-Parteitags kam es am Wochenende zu einer Reihe von Zusammenstößen. AfD-Gegner verletzten einen Polizisten mit Tritten gegen den Kopf schwer. Auch Politiker der Partei beteiligten sich an den Unruhen. Wohl mindestens zweimal mit dabei: der nordrhein-westfälische Delegierte Stefan Hrdy.