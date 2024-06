Bei Parteitag in Essen

Beim AfD-Parteitag in Essen hat es nicht nur Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Offenbar kam es auch zu einem Handgemenge zwischen einem Delegierten der Partei und einem Demonstranten. Nach einem Bericht der "Bild" soll es sich bei dem Politiker um Stefan Hrdy aus Nordrhein-Westfalen handeln.

Videoaufnahmen, die der Zeitung vorliegen, sollen dokumentieren, wie ein Polizist den AfD-Delegierten warnte. "Es bringt nichts, wenn Sie hier aussteigen. Sie sehen doch, was hier los ist!". Er sei aber trotzdem weitergegangen und dann mit Demonstranten aneinandergeraten.

Hrdy und weitere Personen gingen zu Boden. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie er sich am Bein eines Mannes festhält und dann zubeißt. Gegenüber "Bild" sagte er, jemand habe ihm von hinten in die Wade getreten, er sei gestürzt und dann seien mehrere Personen "auf mir drauf" gewesen. Er habe dem Mann aus Notwehr ins Bein gebissen, nachdem dieser ihn zuvor ins Gesicht getreten habe. Das Video zeigt eine Verletzung an der Wade.