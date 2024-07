Vor allem Feldman fiel durch unverfrorenes Debattenverhalten auf, unterbrach ihre Gegenüber und ließ sie nicht ausreden. Teils verfiel sie in krude Ausschweifungen über verschwörungsideologisch anmutende Behauptungen. Feldman sprach unter anderem davon, dass Deutschland einen Frieden im Nahen Osten verhindern würde. Die Bundesregierung würde einer übermächtigen Israel-Lobby gehorchen, so die Autorin des Netflix-Hits "Unorthodox".

Aufgewachsen ist Feldman in einem ultraorthodoxen Elternhaus in New York. Mittlerweile lebt sie in Berlin. Ihre extrem gläubige Lebensweise soll sie laut "Bild" mittlerweile abgelegt haben. Dem Bericht zufolge soll sie antizionistisch eingestellt sein.