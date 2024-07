Aktualisiert am 10.07.2024 - 12:51 Uhr

Karl Lauterbach und andere Minister sitzen bei zahlreichen EM-Spielen auf der Tribüne. Doch wo kommen die Karten her?

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist bei dieser Fußball-Europameisterschaft sehr präsent. Zahlreiche Spiele hat er bereits besucht und seine Erlebnisse fleißig in den sozialen Medien dokumentiert. Dort wird nun auch diskutiert, warum der Gesundheitsminister so viele Spiele besuchen muss.

"Die Mitglieder der Bundesregierung zeigen mit ihren Besuchen bei den EM-Spielen die Unterstützung der gesamten Bundesregierung für dieses große Sportereignis", begründet ein Sprecher des Gesundheitsministeriums die Spielbesuche auf t-online-Anfrage. Daher sei es "üblich und völlig normal" für Vertreter der Bundesregierung an Sportgroßereignissen teilzunehmen – insbesondere wenn diese in Deutschland stattfinden.

Ehrenkarten "für dienstlichen Anlass" von der Uefa

An Karten zu kommen, ist für Lauterbach zudem kein Problem. Die Uefa hat laut Ministeriumsangaben der Bundesregierung für jedes Spiel Ehrenkarten zur Verfügung gestellt, die für "Spielbesuche von Repräsentanten des Bundes aus dienstlichem Anlass vorgesehen sind". So solle sichergestellt werden, dass bei jedem Spiel Vertreter der Bundesrepublik als Gastgeber anwesend sind. Da die Karten direkt von der Uefa, dem Veranstalter der EM, kommen, sind sie für die Bundesregierung kostenlos.

Laut eines Sprechers des Innenministeriums hat der Bund für das Eröffnungsspiel 35 Tickets erhalten, für alle anderen deutschen Spiele 30. Zudem gebe es zehn Tickets für Partien ohne deutsche Beteiligung, im Halbfinale erhöhe sich die Zahl auf zwölf, im Finale auf 30. Bei allen anderen Spielen in Berlin vergebe die Uefa zudem sechs weitere Tickets an den Bund. Insgesamt erhält er so 669 Karten von der Uefa.