Aktualisiert am 01.08.2024 - 08:51 Uhr Lesedauer: 2 Min.

FDP-Mann empört von SPD-Ministerin: "Grenzt an Hohn"

Wohnungsnot in Deutschland

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat Bauministerin Klara Geywitz (SPD) für ihren Vorschlag zum Umzug aufs Land scharf kritisiert. "Die Empfehlung von Frau Geywitz, die Menschen sollten einfach aus Großstädten wegziehen, grenzt an Hohn", sagte Djir-Sarai den Zeitungen der Funke Mediengruppe nach Angaben vom Montag. "Viele Personen sind aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit, ihrer Ausbildung oder ihres familiären Umfeldes auf Wohnraum in der Stadt angewiesen."

Die jüngsten Prognosen zum Einbruch des Wohnungsbaus seien erschütternd, sagte Djir-Sarai. Schon jetzt entstünden viel zu wenig neue Gebäude, viele Menschen in deutschen Städten suchten händeringend nach Wohnraum. Um das Problem an der Wurzel zu packen, müssten endlich die bürokratischen Hürden bei der Schaffung neuen Wohnraums radikal abgebaut werden, forderte der FDP-Politiker. "Daran sollte die Bauministerin mit Nachdruck arbeiten."

Geywitz will Menschen zum Umzug in kleinere Städte bewegen

Geywitz hatte am Wochenende in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" erklärt, sie wolle die Menschen aufgrund der Wohnungsnot zum Umzug aus der Großstadt ins Umland oder in kleinere Städte bewegen. Dort sei "das Potenzial groß". Neue Möglichkeiten für das Leben und Arbeiten auf dem Land böten dabei Homeoffice und Digitalisierung. Mehr dazu lesen Sie hier.