Björn Höcke (l.) und Mario Voigt (Archivbild): In dem Wahlkampfvideo von Voigt wird Höcke persönlich beleidigt.

Am 1. September wird in Thüringen gewählt. In einem CDU-Wahlkampfvideo richtet sich deren Spitzenkandidat Mario Voigt mit ernstem Ton an die Wähler – die letzte Sequenz überrascht jedoch.

Die CDU-Thüringen hat mit einem Wahlkampfsport für Häme im Netz gesorgt. Am 1. September ist Landtagswahl in Thüringen und der CDU-Landesverband um Spitzenkandidat Mario Voigt hat dazu ein Video auf der Kurznachrichtenplattform X veröffentlicht. In dem Video ist unter anderem zu sehen, wie ein kleiner Junge mit Sonnenbrille frech in die Kamera sagt: "Höcke ist doof, richtig doof!"

Der Clip des Jungen ist allerdings nur am Ende zu sehen. In den etwa eineinhalb Minuten vorher, spricht Voigt mit einer älteren Dame in einer Küche. Zu Beginn fragt diese ihn, ob er lieber Salz oder Zucker in seinem Kaffee hätte. Dieser entgegnet: "Zucker, Salz schmeckt doch gar nicht."

Dann beginnt ein Gespräch zwischen den beiden, wobei die Frau ihre Sorgen und Ängste äußert. Wenn sie manche "so reden" höre, sagt die Frau, "das habe ich alles schon erlebt." Gemeint sind wohl Höcke und die Thüringer AfD. Mit seiner rechtsextremistischen Rhetorik, die teils bereits im dritten Reich genutzt wurden, sorgte der AfD-Mann zuletzt vermehrt für Schlagzeilen.

"Wir Thüringer lassen uns doch nicht den Kaffee versalzen"

Der Spot geht weiter und Voigt antwortet der Frau: "Wir Thüringer lassen uns doch nicht den Kaffee versalzen". Daraufhin folgt ein Schnitt und der CDU-Politiker spricht direkt in die Kamera. "Diesmal geht es um mehr als Politik", sagt er und auch das restliche Video ist in einem ernsten Rahmen aufgebaut. Dann plötzlich überrascht der kleine Junge mit seinem Satz gegen Höcke.

Das Video sorgt für Spott. "Habt ihr auch Inhalte oder worauf sollen wir uns dann einstellen, wenn Ihr der AfD zur Macht verhelft?", kritisiert ein Nutzer auf X. Und eine andere Nutzerin schreibt: "‘Höcke ist doof, richtig doof.‘ Der echt cringe Wahl-Werbespot von CDU und Mario Voigt allerdings auch. Wer bitte sitzt da im Social-Media-Team? Kermit der Frosch, oder Dennis der Dachs?"

Auch die JA macht sich über das Video lustig

Auch die Jugendorganisation der AfD, die Junge Alternative, äußerte sich zu dem Video. In Anspielung auf die Anfangsfrage der Dame, ob Voigt gerne Salz in seinem Kaffee hätte, spottet der Vorsitzende der Berliner JA, Martin Kohler: "Ich wurde in Thüringen noch nie gefragt, ob ich Salz in meinen Kaffee möchte … war wohl kein CDU-Haushalt."