Verdächtiger lässt Ämter ruhen

Nach Angaben von Linken-Fraktionschef Steffen Dittes auf der Plattform X hat der Abgeordnete, gegen den die Ermittlungen laufen, mitgeteilt, dass er alle seine Ämter in Partei und Fraktion ruhen lasse. Das gelte auch für seine Aktivitäten im Landtagswahlkampf. Der Fall platzte mitten in den Wahlkampf – am 1. September wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt.