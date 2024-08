In Wien haben Behörden einen Anschlag auf ein Konzert von Taylor Swift vereitelt. Was über die Täter und ihre Vorhaben bekannt ist, erfahren Sie hier bei t-online.

Nachdem am Mittwoch bekannt wurde, dass die Behörden in Österreich wohl einen Anschlag auf ein Konzert von Taylor Swift verhindert haben, sickern die Details zu den Tatverdächtigen und die konkreten Pläne nur langsam an die Öffentlichkeit.