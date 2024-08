Der Streit um den Bundeshaushalt geht innerhalb der Regierung in die nächste Runde. Daran wird die Ampel allerdings nicht auseinanderbrechen, glaubt der Finanzminister.

Durch den Haushaltsstreit habe sich für ihn die Art der Zusammenarbeit nicht verändert. "Es ist ja nicht erst seit heute so, dass es grundlegende politische Unterschiede gibt, die man respektvoll miteinander bespricht." Die FDP sei eben eine Partei, die lieber Steuern senke als erhöhe und die lieber Ausgaben prüfe, als mehr Schulden zu machen.

Von den Worten des Bundeskanzlers Olaf Scholz fühle er sich nicht angesprochen. Scholz hatte in einem Interview der "Zeit-Online" vom Dienstag erklärt, das neue Loch im Bundeshaushalt 2025 könne auch mit einer Stärkung der Infrastruktur gestopft werden. Das Gutachten im Auftrag des Finanzministeriums habe dies untersucht. "Klares Ergebnis des juristischen Gutachtens: Das geht". Es bleibe ein Mysterium, wie das eigentlich klare Votum des juristischen Gutachtens vorübergehend grundfalsch aufgefasst werden konnte.

Entwurf Mitte des Monats im Bundestag

"Ich fühle mich von der Botschaft des Kanzlers nicht angesprochen", sagte Finanzminister Lindner im Interview der Zeitungen der Funke Mediengruppe dazu. "Es gibt Unterschiede in der Interpretation der Stellungnahmen, aber mein Ministerium hat nie vertreten, dass die Vergabe von Darlehen prinzipiell verfassungswidrig wäre." Solche Darlehen dürften jedoch nicht so ausgestaltet sein, dass es in Wahrheit verdeckte Zuschüsse seien. "Dann wäre es eine Umgehung der Schuldenbremse und damit ein Bruch der Verfassung."