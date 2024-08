Die Grünen haben eine neue Initiative zur Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland ins Leben gerufen. In einem der "Süddeutschen Zeitung" vorliegenden Papier fordern führende Politiker der Partei den zügigen Aufbau einer "zentralen Einwanderungsagentur" in Deutschland. Diese Agentur solle qualifizierten Arbeitsuchenden den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt schneller, digitaler und serviceorientierter ermöglichen. Zudem sollen Sprachbarrieren in Behörden reduziert werden. "Wir werben gemeinsam mit den Ämtern und Behörden dafür, einen Fahrplan zur Einführung von Englisch als Zweitsprache auf Ämtern zu erarbeiten", so die Grünen in ihrem Autorenpapier.