Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte das an der Hamburger Außenalster gelegene IZH vor rund fünf Wochen als "bedeutendes Propagandazentrum Irans in Europa" verboten. Mehr dazu lesen Sie hier. Der Verein verbreite als direkte Vertretung des iranischen "Revolutionsführers" in aggressiv-kämpferischer Weise die Ideologie der sogenannten Islamischen Revolution in Deutschland, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums.