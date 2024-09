Aktualisiert am 12.09.2024 - 07:42 Uhr

Nach dem Messeranschlag von Solingen hat sich die Bundesregierung auf ein "Sicherheitspaket" geeinigt. An diesem Donnerstag befasst sich erstmals der Bundestag damit.

Als Konsequenz aus der tödlichen Messerattacke von Solingen hat sich die Bundesregierung auf neue Maßnahmen zum Schutz vor islamistischem Terror, gegen irreguläre Migration und zur Verschärfung des Waffenrechts verständigt. Am Donnerstag will die Ampel es erstmals in den Bundestag einbringen.