Die Kabinettsklausur im Schloss Meseberg steht eigentlich jedes Jahr an. Eigentlich. In diesem Jahr hat im Kabinett laut eines Berichts "kein Minister Lust auf Meseberg."

Laut der Zeitung wurde das Treffen in Brandenburg in der Sommerpause kurzerhand aus dem Kalender gestrichen – offiziell werden Termingründe genannt. Eine Rolle soll dabei jedoch das zu erwartende schlechte Abschneiden der Ampel-Parteien am Sonntag bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sein.