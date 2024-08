Ein ausreisepflichtiger Intensivtäter aus Apolda soll laut Sicherheitskreisen kommende Woche abgeschoben werden. Nach dpa-Informationen sind am Freitag Pass-Ersatzpapiere für den Mann in Thüringen angekommen – eine Voraussetzung für die Abschiebung. Der Mann sei bereits in Polizeigewahrsam, hieß es aus Sicherheitskreisen. Ein Gericht soll noch am Wochenende über eine mögliche Abschiebehaft entscheiden. Die Abschiebung sei bereits für kommende Woche geplant.