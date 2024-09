Holt AfD den Sieg? Wahl in Brandenburg: Das sagen die Umfragen Von t-online , jcz Aktualisiert am 22.09.2024 - 17:46 Uhr Lesedauer: 1 Min. Dietmar Woidke (SPD) und Hans-Christoph Berndt (AfD): Sie wollen ihre Parteien zum Wahlsieg in Brandenburg führen. (Quelle: Fabian Sommer, Frank Gaeth/Collage:t-online/dpa) Kopiert News folgen

In Brandenburg wird ein neuer Landtag gewählt. Ministerpräsident Dietmar Woidke hat mit der Abstimmung sein persönliches Schicksal verknüpft. Das sagen die Umfragen.

Nach Sachsen und Thüringen wählt nun auch Brandenburg einen neuen Landtag. Wie auch in den anderen beiden Bundesländern zeichnen sich starke Ergebnisse sowohl für die AfD als auch für das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ab. Welche Partei liegt in den Umfragen vorn, wer muss um den Einzug in den Landtag bangen und wen wollen die Brandenburger am liebsten als Ministerpräsidenten? Ein Überblick.

Aktuell zeichnet sich ein Wahlsieg der AfD ab: In den aktuellen Umfragen rangieren die Rechtspopulisten auf Rang eins. Allerdings hat die AfD in den vergangenen Monaten in den Umfragen eingebüßt und die SPD liegt nur wenige Prozentpunkte dahinter. Auf Platz drei folgt in den Umfragen die CDU. Das BSW könnte aus dem Stand ein zweistelliges Ergebnis erzielen und viertstärkste Kraft werden.

Ob die Freien Wähler und die Grünen in den Landtag einziehen können, ist fraglich. Die FDP wird mit großer Sicherheit an der Fünfprozenthürde scheitern. Das letzte Mal, dass die Liberalen den Einzug in den Landtag schafften, war 2009.