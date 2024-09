In Brandenburg steht die dritte Landtagswahl in diesem Jahr an. Was sagen die Umfragen? t-online gibt einen Überblick.

Nach Sachsen und Thüringen wählt auch Brandenburg am 22. September einen neuen Landtag. Wie auch in den anderen beiden Bundesländern zeichnen sich in Brandenburg starke Ergebnisse sowohl für die AfD als auch für das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ab. Welche Partei liegt in den Umfragen vorn, wer muss um den Einzug in den Landtag bangen und wen wollen die Brandenburger am liebsten als Ministerpräsidenten? Ein Überblick.